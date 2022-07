Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Airbeat One- Festival - vorläufige Bilanz der Polizeiinspektion Ludwigslust

Neustadt-Glewe (ots)

Mehrere Zehntausend Besucher beim Airbeat One-Festival in Neustadt- Glewe haben der Polizei in den zurückliegenden Tagen keine größeren Probleme bereitet. Die Veranstaltung verlief aus Sicht der Polizei insgesamt friedlich und nahezu störungsfrei. Nach einer vorläufigen Bilanz (Stand: Sonntag 07 Uhr) hat die Polizei insgesamt 103 Strafanzeigen registrieren müssen. Davon 25 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (darunter auch 14 unter Drogeneinwirkung festgestellte Fahrzeugführer im Zuge von Stichpunktkontrollen). Erfahrungsgemäß ist im Zuge des noch andauernden Abreiseverkehrs im Tagesverlauf mit weiteren Drogendelikten im Straßenverkehr zu rechnen. Zudem ermittelt die Polizei in 28 Fällen wegen Diebstahls und in 11 weiteren Fällen wegen Körperverletzung.

Besonders bewährt hat sich die mobile Wache der Polizei auf dem Festivalgelände. Neben der Aufnahme von Strafanzeigen wurden dort auch zahlreiche Anfragen zu allgemeinen polizeilichen Belangen entgegengenommen und bearbeitet.

Die Anreise am Mittwoch verlief weitgehend entspannt. Nur im direkten Umfeld zum Festivalgelände kam es am frühen Mittwochvormittag zu einzelnen Verkehrsbehinderungen. Im Zuge des noch andauernden Abreiseverkehrs ist im Verlauf des Sonntags punktuell mit zähfließendem Verkehr in der Region Neustadt-Glewe zu rechnen.

Zur Bewältigung aller polizeilichen Aufgaben brachte die Polizei täglich bis zu 100 Polizeibeamte zum Einsatz (am An- und am Abreisetag jeweils ca. 130 Polizeibeamte). Unterstützung erhielt die Polizeiinspektion Ludwigslust hierzu von der Bereitschaftspolizei M-V, von anderen Dienststellen der Landespolizei M-V und von Polizeianwärtern der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow.

