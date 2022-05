POL-NE: Warnung vor falschen Inkassoschreiben

Grevenbroich, Jüchen (ots) - Am Dienstag (10.05.), gegen 15:30 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer lebensälteren Grevenbroicherin an der Neuenhausener Straße. Er gab sich als Telefontechniker aus und erschlich sich so Zutritt zum Haus. Nachdem er kurz im Keller war, kam der Unbekannte in die Wohnung der Seniorin und rief noch einen "Kollegen" ...

