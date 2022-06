Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub in Dassendorf - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

08. Juni 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.06.2022 - Dassendorf

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Samstag (04. Juni 2022) kam es gegen 09:45 Uhr im Berodtskamp in Dassendorf zu einem Raub in einem Wohnhaus.

Nach bisherigem Erkenntnisstand haben sich zwei unbekannte Täter Zutritt in ein Wohnhaus, in dem drei ukrainische Frauen leben, verschafft. Zum Tatzeitpunkt befand sich nur eine der Frauen, eine 16-jährige, im Haus. Die Täter gingen in das Zimmer der schlafenden 16-jährigen Bewohnerin und bedrohten diese. Sie verlangten die Herausgabe von Geld. Die Täter nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Nachdem es nicht gelang die 16- Jährige zu fesseln, nahmen sie ihr das Handy weg und flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 25.000 Euro geschätzt.

Es gibt Hinweise, dass die Täter mit einem hellen/ weißen SUV - möglicherweise BMW X3 oder X5 mit ausländischem Kennzeichen unterwegs waren.

Die Täter sprachen gebrochen Russisch und konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Täter:

- männlich - ca. 1,77 m groß - ca. 45 Jahre alt - sportlich - kurze schwarze Haare, - Kinn- und Backenbart, kein Oberlippenbart - dunkle Augen - trug ein graues oder rotes T-Shirt und Handschuhe

2. Täter:

- ca. 1,85 m groß - ca. 42 Jahre alt - Glatze - auffallend große Nase (Kartoffelnase)

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum in Dassendorf, insbesondere im Bereich Berodtskamp/ Müssenweg/ Mühlenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Kennt jemand die beschriebenen Personen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell