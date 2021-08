Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Frontalzusammenstoß auf der Herforder Straße - Unfallbeteiligter tödlich verletzt

Hiddenhausen (ots)

(hd) Am 27.08.2021 (Freitag) befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Pkw um 20:10 Uhr die Herforder Straße in Hiddenhausen in Fahrtrichtung Kirchlengern. In Höhe der Einmündung Löhner Straße verläuft die Herforder Straße in einer Rechtskurve. Hier kam der Pkw auf regennasser Fahrbahn nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Pkw-Fahrer erlitt tödliche Verletzungen. Der 25jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford unter Tel. 05221 / 888-0 in Verbindung zu setzen.

