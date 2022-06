Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Diebstählen an Pkw in Wohltorf sowie ein Pkw-Aufbruch

Ratzeburg (ots)

03. Juni 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02./03.06.2022 - Wohltorf

In der vergangenen Nacht ist es in Wohltorf zu mehreren Diebstählen an Pkw sowie zu einem Pkw-Aufbruch gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Reinbek nach Zeugen sucht.

In der Oberen Lindenstraße, im Ahornweg sowie in der Straße Billtal entwendeten Unbekannte an den Fahrzeugen die Außenspiegelgläser sowie weitere Anbauteile.

Es waren insgesamt sechs Fahrzeuge betroffen, von allen hochwertigen Autoherstellern.

In einem Fall wurde bei einem Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Dort wurde der Fahrerairbag sowie das Navigationsgerät fachmännisch ausgebaut.

Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Schadens stehen noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Pkw-Diebstählen und dem -Aufbruch machen? Wer hat in der Zeit von Donnertag, 18.00 Uhr bis heute Morgen 09.00 Uhr in den betreffenden Straßen in Wohltorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell