Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin angefahren

Autofahrer fährt weiter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 23.01.2023, 15.15 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Gronau. Die 57 Jahre alte Gronauerin war gegen 15.15 Uhr auf dem Radweg der Ochtruper Straße aus Richtung Albrechtstraße unterwegs, als ein Wagen von einem Discounterparkplatz nach rechts auf die Ochtruper Straße abbog. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und der Radfahrerin, in dessen Folge die Frau stürzte. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Fahrer des grauen Fahrzeugs in Richtung Innenstadt. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell