Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Schnelle Fahndung nach Unfallflucht, Widerstand geleistet

Oberkirch (ots)

Mit mehreren Strafanzeigen hat ein 25-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend zu rechnen. Gegen 23:40 Uhr befuhr der Mittzwanziger von Ringelbach kommend die Charles-de-Gaulle-Straße und beabsichtigte in einen dortigen Kreisverkehr einzufahren. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über einen angrenzenden Grünstreifen und kollidierte letztlich mit einem dort geparkten Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 25-Jährigen daraufhin mehrfach versucht haben seinen Wagen zu starten, was nicht gelang. Infolgedessen flüchtete er zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund einer soforteingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige durch die Beamten des Polizeireviers Achern zur Rede gestellt werden. Des Weiteren wurde im Wagen des 25-Jährigen ein Küchenmesser sichergestellt. Im Rahmen einer angeordneten Blutentnahme leistete der 25-Jährige Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Durch die Widerstandshandlung wurde niemand verletzt, da allerdings eine Eigen- sowie Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mittzwanziger in eine Facheinrichtung eingeliefert.

/sk

