Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montag, 03.10.2022 soll es auf einem Parkplatz in der Marlener Straße zwischen 0:30 Uhr und 4:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Wagen mit dem Kennzeichen Offenburger Zulassung gehandelt haben. Insgesamt konnte ein Schaden von rund 800 Euro beziffert werden. Die Tat wurde mutmaßlich durch zwei Zeugen beobachtet. Hierbei könnte es sich um einen Mitarbeiter der Firma Remondis gehandelt haben sowie einen Mitarbeiter oder Gast des B&B Hotels in Offenburg. Daher werden diese sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zum Tatfahrzeug geben können, gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell