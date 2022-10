POL-OG: Gaggenau - Hoher Schaden nach Vorfahrtsmissachtung

Renchen (ots) - Am Dienstagabend meldete die 45-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses, dass es gegen 20:30 Uhr zu einem Brand im Narzissenweg gekommen sei. Als Brandursache konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Renchen ein Kurzschluss in einem Sicherungskasten in einem der Wohnräume festgestellt werden. In der Folge wurden die Wohnräume gelüftet. Einen offenen Brand gab es nicht. Die Feuerwehr Renchen war ...

