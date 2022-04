Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Doppelhaus nach Brand unbewohnbar

Hoher Sachschaden

Vreden (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet am Donnerstag in Vreden zunächst eine Restmülltonne aus unbekannter Ursache in Brand. Von dort griffen die Flammen sehr schnell über eine Hecke auf ein Carport und schließlich auf den Dachstuhl eines Doppelhauses an der Straße An't Lindeken über. Gegen 13.30 Uhr wurden die Feuerwehr und Polizei alarmiert. Für die Löscharbeiten mussten mehrere Straßen im Umfeld des Brandes gesperrt werden. Der Sachschaden wird derzeit mit rund 600.000 Euro beziffert. Derzeit ist das Haus nicht bewohnbar. Brandspezialisten des Kriminalkommissariats 11 in Borken haben die Ermittlungen aufgenommen.

