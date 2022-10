Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch gescheitert, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Der Versuch, in der Nacht auf Dienstag in ein Haus in der Weingartenstraße einzubrechen ist gescheitert. Ein bislang Unbekannter hat hierbei gegen 4:15 Uhr versucht, mit einem Stein eine Scheibe zu Bruch zu bringen. Das doppelt verglaste Fenster hielt allerdings der Gewalteinwirkung stand. Durch die hierdurch entstandenen Geräusche wurde eine Bewohnerin auf das Treiben aufmerksam, was den Einbrecher vertrieben haben dürfte. In das Haus gelangte er somit nicht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

