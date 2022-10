Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Lahr (ots)

Fehlende Sorgfalt im Straßenverkehr könnte der Grund für einen Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend gewesen sein. Der 15-jährige Fahrer eines E-Scooters war gegen 17:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Blumenstraße unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit auf ein dort stehendes Fahrzeug auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 15-Jährige leicht verletzt und wurde nach einer Erstversorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

