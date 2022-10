POL-OG: Sasbach - Aufbrausend und ungehalten

Offenburg (ots) - In einem Zeitraum von Freitag, 30.09.2022 12 Uhr bis Dienstag, 04.10.2022 07:30 Uhr soll sich ein bisher unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Heinrich-Hertz-Straße verschafft haben. Des Weiteren versuchten die Unbekannten eine Tür zu einem der PC-Räume aufzuhebeln, welches der Spurenlage zufolge mutmaßlich nicht gelang. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der ...

mehr