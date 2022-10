POL-OG: Durbach - Eingebrochen

Rastatt (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhr auf der Nordfahrbahn der Autobahn A5 zwischen Rastatt-Süd und Rastatt-Nord, ein bulgarischer Lkw einem vorausfahrenden litauischen Sattelzug auf. Als Unfallursache dürfte Unachtsamkeit am Stauende in Frage kommen. Der 65-jährige Fahrer des bulgarischen 7,5-Tonners wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste daraus geborgen werden. Er wurde schwer verletzt. Zur Landung ...

