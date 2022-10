Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Lkw-Unfall mit Vollsperrung

Rastatt (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr auf der Nordfahrbahn der Autobahn A5 zwischen Rastatt-Süd und Rastatt-Nord, ein bulgarischer Lkw einem vorausfahrenden litauischen Sattelzug auf. Als Unfallursache dürfte Unachtsamkeit am Stauende in Frage kommen. Der 65-jährige Fahrer des bulgarischen 7,5-Tonners wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste daraus geborgen werden. Er wurde schwer verletzt. Zur Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe für rund 70 Min. voll gesperrt werden, bevor der verletzte Mann nach Erstversorgung ins Krankenhaus nach Offenburg geflogen wurde. Der Fahrer des litauischen Sattelzuges wurde nicht verletzt. Es bildete sich ein Stau von bis zu zehn Kilometer Länge. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. /CBR

