POL-CUX: Einbruch in Künstlerhaus -Hinweise erbeten

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Schule Cuxhaven. Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 09.06.2022 zwischen 00:10 Uhr und 00:23 Uhr in der Schulstraße unbefugt Zugang in eine Schule. Im Schulgebäude versucht die Täterschaft vergeblich in das Büro des Schulleiters einzudringen. Die Täterschaft entwendet ...

