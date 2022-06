Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Boa Constrictor Imperator gefunden -Eigentümer gesucht-

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Cuxhaven (ots)

Fotos in der Fotomappe zur Verfügung gestellt vom Tierheim Cuxhaven

Cuxhaven-Gudendorfer See. Am gestrigen Dienstag wurde um 20 Uhr durch eine Passantin am Gudendorfer See eine große Schlange entdeckt und die Polizei Cuxhaven eingeschaltet. Die Polizei informierte das Tierheim. Durch eine sachkundige Person wurde die sehr schwache und stark unterkühlte Schlange eingesammelt und befindet sich jetzt in einer Pflegestelle. Es handelt sich um eine weibliche Boa Constrictor Imperator, die nach Mitteilung des Tierheimes die Nacht nicht überlebt hätte.

Die Polizei und das Tierheim bitten um Mithilfe. Wer ist Eigentümer? Wer kann Hinweise über den Eigentümer geben?

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell