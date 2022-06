Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrer flüchtet

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Dienstag stieß ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen auf der Mühlenbergstraße in Hemmoor geparkten VW Kombi. Durch den Anstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Trotz des Anstoßes meldete sich der Verursacher weder bei der Polizei, noch bei dem 51-jährigen Besitzer des VW.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Als Tatzeit benannte der Geschädigte den Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Zeugen die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Hemmoor unter Tel. 04771-6070

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell