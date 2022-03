Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Leichtverletztem

Kreis Kaiserslautern (ots)

Auf der Kreuzung Hauptstraße/Marktstraße in Enkenbach-Alsenborn ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Der Fahrer eines Nissan Navara, der die Marktstraße befuhr, missachtete die Vorfahrt eines Mercedes auf der Hauptstraße und prallte ihm in die Seite. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Mercedes leicht verletzt. Die zwei mitfahrenden Kinder und der Fahrer des Nissan blieben unverletzt. Durch den Aufprall ließ sich die Fahrertür des Mercedes nicht mehr öffnen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus. |elz

