POL-PPWP: Diesel abgezapft

Kreis Kaiserslautern (ots) - Ein 20-jähriger Mann stellte am Montagmittag zwischen 11:45 Uhr und 12 Uhr in Weilerbach in der Isigny-Allee seinen roten Opel Corsa auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab. Als er zurückkam, stellte er einen Schaden an seiner Beifahrertür fest. Dieser stammt vermutlich von der Tür eines weiteren Pkws, die dagegen geschlagen wurde. Der Verursacher verschwand, ohne sich um eine ...

mehr