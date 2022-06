Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Cuxhavener Schule- Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Schule

Cuxhaven. Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 09.06.2022 zwischen 00:10 Uhr und 00:23 Uhr in der Schulstraße unbefugt Zugang in eine Schule. Im Schulgebäude versucht die Täterschaft vergeblich in das Büro des Schulleiters einzudringen. Die Täterschaft entwendet einen Laptop aus dem Sekretariat. Der Täter wurde vermutlich während der Tat von den eingesetzten Polizeibeamten gestört. Das Diebesgut und die Schadenshöhe sind bislang unbekannt.

Pedelecfahrerin schwerverletzt

Schiffdorf-Spaden. Ein 59-jähriger Bremerhavener befuhr am gestrigen Mittwoch,08.06.2022 um 11:12 Uhr mit seinem Pkw den Lindenweg in Richtung Blinkstraße. An der Einmündung zur Blinkstraße übersah er die von rechts kommende und ordnungsgemäß auf dem Fuß- und Radweg fahrende 74-Jährige aus Bremerhaven, die mit ihrem Pedelec unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzte die Zweiradfahrerin und verletzte sich schwer. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro

