POL-OG: Kehl - Armbanduhr abgenommen, Polizei sucht Zeugen

Kehl (ots)

Nach einem Vorfall am Samstagabend im Bereich der "Passerelle" in der Ludwig-Trick-Straße haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Laut den Schilderungen eines 15-Jährigen sei er dort gegen 21:30 Uhr mit einem Begleiter auf eine vierköpfige Personengruppe gestoßen, die ihn zur Herausgabe von Wertgegenstände aufgefordert haben soll. Nachdem zunächst einer der Gruppe erfolglos versucht habe, ihm gewaltsam die Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen, habe in der Folge ein weiterer des Quartetts eingegriffen und ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt. Durch die Schläge außer Gefecht gesetzt, sei dem Jugendlichen schließlich die Armbanduhr abgenommen worden. Ferner sei der hierdurch leicht Verletzte verbal bedroht worden.

Zu den bislang Unbekannten liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor:

Haupttäter: Männlich, etwa 15 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, kurze, schwarze Haare (Frisur: an den Seiten kurz, Deckhaar auf eine Seite gescheitelt), bekleidet mit dunkelblauem Trainingsanzug mit der Aufschrift Paris Saint-Germain(PSG) mit hellem Logo an der linken Brust.

Täter 2: Männliche, etwa 15 Jahre alt, circa 178 Zentimeter groß, lockiges kurzes Deckhaar (Seiten kurz rasiert), heller Hauttyp, bekleidet mit weißer Winterjacke.

Täter 3: Männliche, etwa 17 bis 18 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß, schwarzer Ziegenbart, trug eine dunkle Wollmütze (Beanie), eine schwarze Winterjacke und schwarze Jogginghosen.

Täter 4: Männliche, etwa 16 bis 17 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, stämmiger Körperbau, schätzungsweise 90 bis 100 Kilo schwer, lockige und schulterlange schwarze Haare, trug eine schwarze Baseballmütze mit dem Schild nach hinten auf dem Kopf und war mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Mögliche Zeuge des Szenarios setzten sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung.

