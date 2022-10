Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sinzheim (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer lieferte sich am späten Montagabend eine Verfolgungsfahrt mit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden. Gegen 22 Uhr wurden die Beamten auf die auffällige Fahrweise des BMW in der Hauptstraße aufmerksam. Die darauffolgenden Aufforderungen der Beamten, den Wagen anzuhalten, ignorierte der Fahrer und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Die Verfolgungsfahrt endete letztlich auf einem Waldweg in der Nähe der Bergseestraße. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Er hat nun mit entsprechenden Strafanzeigen zu rechnen.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell