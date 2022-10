Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Umstände noch unklar

Kehl (ots)

Bei einem mutmaßlichen Streit am Freitagabend im Bereich des Marktplatzes/Blumenstraße ist ein 37 Jahre alter Mann schwer verletzt worden und befindet sich derzeit in einem Krankenhaus. Die Umstände und Hintergründe des sich kurz nach 22 Uhr zugetragenen Vorfalls bedürften weiterer Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei. Mögliche Zeugen des Szenarios melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820. Die Ermittlungen dauern an.

