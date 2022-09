Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in der Messestraße ereignet hat. An der Auffahrt zur B 31 in Richtung Lindau fuhr der 50-jährige Fahrer eines Ford zunächst auf die Abbiegespur. Als er bemerkte, dass er doch geradeaus weiter auf der Messestraße fahren muss, fuhr er plötzlich wieder nach rechts, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. In der Folge kollidierte der Ford-Fahrer seitlich mit einem Toyota, der geradeaus auf der Messestraße fuhr. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 36 Jahre alte Toyota-Lenkerin blieben unverletzt. Um den Ford, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Friedrichshafen

Pkw mutwillig beschädigt

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 2 Uhr und 3 Uhr zwei Pkw mutwillig beschädigt, die in der Bismarckstraße am Fahrbahnrand geparkt waren. Während die Täter einen Mercedes im Bereich der Fahrzeugfront eindrückten und einen Parksensor beschädigten, zerstachen sie an einem dahinter geparkten VW einen Reifen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro beziffert. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Sportplatz beschädigt

Sachschaden in noch unklarer Höhe haben Unbekannte angerichtet, die im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag offensichtlich mit einem Auto über einen Sportplatz in der Straße "Am Sportplatz" gefahren sind. Weil hierdurch die Grasnarbe beschädigt wurde, ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen Sachbeschädigung. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mazda, der am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Spitalstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07544/9620-0 um Hinweise auf den Unbekannten.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht

Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Dr.-Zimmermann-Straße hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Peugeot gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-00 entgegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte als Unfallverursacher ein grauer Transporter mit polnischem Kennzeichen in Betracht kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell