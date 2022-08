Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch in Wohnmobil - Polizei sucht Zeugen

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein bislang Unbekannter sich am späten Dienstagabend gewaltsam Zugang zu einem Wohnmobil in der Binger Straße verschafft hat. Der Täter entwendete mehrere Gegenstände und flüchtete zu Fuß von der Tatörtlichkeit, als der Bewegungsmelder des Fahrzeugs angeschlagen hat. Nach längerer Verfolgung des Täters konnte der Besitzer des Wohnmobils noch beobachten, wie dieser das Diebesgut durchwühlte und sprach ihn darauf an. Jedoch konnte der Unbekannte im weiteren Verlauf doch flüchten. Der Täter wurde als circa 1,70m groß, schlank und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll ein grünes oder gelbes Oberteil getragen haben und darüber eine dunkle Weste. Außerdem soll er schwarze Haare haben, die seitlich rasiert und oben lockig sind. Personen, die insbesondere zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Binger Straße verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Überholvorgang endet mit Unfall - Zeugen gesucht

Ein 33-jähriger Mercedes Fahrer verunfallte am Dienstag um kurz nach 5.45 Uhr auf der L 195, nachdem er aufgrund des Überholvorgangs des 41-jährigen Lenker eines Audi stark abbremste und daraufhin von der Fahrbahn abkam. Der Audi-Fahrer war von Walbertsweiler kommend in Fahrtrichtung Meßkirch unterwegs, als er einen vorausfahrenden unbekannten Pkw-Lenker überholte. Ersten Erkenntnissen zufolge beschleunigte der entgegenkommende Fahrer des Mercedes sein Fahrzeug stark, um den Audi zum Wiedereinscheren hinter dem Unbekannten zu drängen. Dieser beendete jedoch seinen Überholvorgang, sodass der Mercedes beim Abbremsen und anschließendem Ausweichen auf den Grünstreifen auffuhr, zwei Leitpfosten touchierte und im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden am Mercedes beträgt etwa 600 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Etwaige Zeugen des Unfalls, insbesondere der vorausfahrende unbekannte Pkw-Fahrer, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Diebstahl aus einem Container - Polizei sucht Zeugen

Nachdem sich ein derzeit unbekannter Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen widerrechtlich Zugang zu einem Container in der Industriestraße verschafft und eine Geldkassette mit einem vierstelligen Euro-Betrag entwendet hat, ermittelt die Polizei nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Personen, die insbesondere zwischen 12 Uhr und 10 Uhr verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Gammertingen

Schaukästen beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen vergangenem Montag und Sonntag einen Schaukasten in der Hohenzollernstraße, indem die Korkrückwand mit einer brennbaren Flüssigkeit besprüht und angezündet wurde. Die Glasscheiben wurden schon drei Wochen zuvor von einem Unbekannten eingeschlagen. Der Sachschaden nach Brandlegung beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen der Tat sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Pfullendorf

Unfall mit Bundeswehrfahrzeug

Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag um kurz nach 14 Uhr auf der L 286 ereignet hat. Der 45-jährige Fahrer eines VW-Caddy war vom Munitionslager der Bundeswehrkaserne auf die Landstraße abgebogen, als er wenige hundert Meter weiter erneut nach links abbiegen wollte. Der nachfolgende 63-jahre alte Lenker eines Mercedes, der in Fahrtrichtung Pfullendorf unterwegs war, erkannte den Abbiegevorgang mutmaßlich nicht und kollidierte mit dem VW. Beide Fahrzeug-Fahrer wurden leicht verletzt, der 63-Jährige vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Illmensee

Betrunkener Gast in Ausnahmezustand

Aufgrund eines renitenten Gasts rückten Polizeibeamte am Dienstag um kurz nach 20.45 Uhr aus, nachdem dieser eine Gaststätte in der Hauptstraße nicht verlassen wollte und den Gastwirt körperlich angegangen hatte. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Mann schon zu Fuß von der Gaststätte entfernt und die Polizisten trafen ihn in einer anderen naheliegenden Gaststätte an. Auf dem Weg dorthin hatte der Mann mehrere Fußgänger beleidigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 4 Promille. Aufgrund dessen und mehrere Verletzungen, die sich der Mann bereits im Vorfeld zugezogen hatte, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in ein Klinikum. Der 25-Jährige weigerte sich heftig gegen die Maßnahmen, beleidigte und bedrohte die Polizisten während des Transports. Bei Ankunft im Krankenhaus war der Mann weiterhin äußerst aggressiv und widersetzte sich mehrmals gegen die Anweisungen der Beamten. Letztendlich musste der Mann mittels Fesseln ruhiggestellt werden und verbrachte die Nacht in der Klinik. Nun muss er mit Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung rechnen.

Mengen

Körperliche Auseinandersetzung

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen zwei Männer rechnen, nachdem sie sich am Montag gegen 21.30 Uhr gegenseitig in einer Wohnung in der Heimgartenstraße verletzt haben. Den Handgreiflichkeiten soll eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Ein 33-jähriger Mann bekam Pfefferspray von einem 34-Jährigen in die Wohnung gesprüht, nachdem dieser die Wohnungstüre eingeschlagen hatte. Der 34-jährige Mann erlitt bei dem handfesten Streit Schnittverletzungen, da der 33-Jährige ihn mit einer Schere verletzt haben soll. Die Wunden wurden von einem Rettungsdienst vor Ort ärztlich versorgt. Sowohl die Schere, als auch das Pfefferspray beschlagnahmten Polizisten. Da der 34-Jährige mit über 3 Promille deutlich alkoholisiert war und den anderen Mann nach der Auseinandersetzung weiter bedrohte, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen, der 34-Jährige wird darüber hinaus wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt und hat die Kosten des Gewahrsams zu tragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell