Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Liegerad aus Tiefgarage gestohlen

Ein Liegerad der Marke "Scorpion 20 plus" hat ein unbekannter Dieb zwischen Sonntag und Montag aus einer Tiefgarage in der Allmandstraße gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 9.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Illegal mit E-Scooter vor Polizeirevier unterwegs

Weil er mit seinem nicht versicherten E-Scooter direkt vor dem Polizeirevier seine Runden drehte, ermitteln die Beamten gegen einen 19-Jährigen. Diese hatten den Mann erkannt und ein nicht mehr gültiges Kennzeichen am Elektrokleinstfahrzeug festgestellt. Der 19-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Friedrichshafen

Ermittlungen nach Überfall - Zeugen gesucht

Nachdem ein 24-Jähriger angibt, am späten Dienstagabend gegen 23.45 Uhr in der Zeppelinstraße auf Höhe der Bushaltestelle "Strandbad" von zwei Unbekannten überfallen worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Angaben des Mannes zufolge sei er von dem unbekannten Duo vom Rad gestoßen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Er ließ sein Rad zurück und ergriff zu Fuß die Flucht. Als er zurückkam, musste er das Fehlen seiner mit Kleidung gefüllten Sporttasche feststellen, die er auf dem Gepäckträger dabeihatte. Der 24-Jährige, der sich beim Sturz vom Rad leicht verletzte, beschreibt die Unbekannten als etwa 170cm groß, hellhäutig und dunkel gekleidet. Einer der Beiden habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Geld gestohlen und geflüchtet

Einem dreisten Dieb ist am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr ein 48-jähriger Mann am Bahnhofsplatz zum Opfer gefallen. Der Unbekannte bat sein Gegenüber zunächst darum, einen Geldschein zu wechseln. Im Anschluss griff er nach dem Geldbündel, das der hilfsbereite Mann zückte und flüchtete mit mehreren hundert Euro in die Grünanlage der Uferstraße. Der Täter wird als etwa 17 Jahre alt, etwa 175cm groß und circa 70kg schwer beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze gelockte Haare und einen Schnurbart. Bekleidet war der Dieb mit einem weißen T-Shirt und einer langen Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Weil sie am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr mit rund 2 Promille Atemalkohol und deutlich unsicher Fahrweise im Stadtgebiet unterwegs war, muss eine 46-jährige Radlerin mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Die Beamten stoppten die Frau und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Ihre Fahrt durfte sie nicht fortsetzen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Meersburg

Auffahrunfall verursacht und geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Meersburg, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Überlingen nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Der unbekannte Fahrer eines bronzefarbenen Autos mit Offenburger Zulassung war in Richtung Überlingen unterwegs und bremste auf der rechten Fahrspur ab. Er kam auf der Sperrfläche zwischen den Fahrspuren bei der Abfahrt Richtung Meersburg / Fähre zum Stehen und lenkte seinen Wagen kurz darauf auf die Spur in Richtung Überlingen, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Die 40-jährige Fahrerin eines BMW X3 musste aufgrund des Manövers eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Ein 20-jähriger VW-Fahrer konnte hingegen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem BMW wuchtig auf. Beim Zusammenstoß erlitt die 40-Jährige leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise zum flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer von Polizei gestoppt

Deutlich zu viel Alkohol hatte ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer intus, den Polizeibeamte am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr im Überlinger Stadtgebiet gestoppt haben. Die Beamten wurden in der Kontrolle auf deutlichen Atemalkoholgeruch aufmerksam. Weil ein Atemalkoholtest über zwei Promille anzeigte, musste der 40-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten behielten den Führerschein des Mannes ein und eröffneten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Markdorf

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 13.30 Uhr einen in der Spitalstraße geparkten blauen Mazda im Bereich der linken Fahrzeugfront gestreift hat, ermittelt der Polizeiposten Markdorf. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

