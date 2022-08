Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Betrügern aufgesessen

Dreisten Betrügern ist am vergangenen Wochenende ein 41-jähriger Mann aus dem östlichen Bodenseekreis aufgesessen. Der Mann hatte einen Rucksack über eine bekannte Verkaufsplattform im Internet angeboten und bekam über einen Messenger-Dienst eine Anfrage eines angeblichen Interessenten. Nachdem man sich über die Konditionen geeinigt hatte, übersandte der Unbekannte dem 41-Jährigen einen Link zu einem vermeintlichen Bezahlprogramm der Plattform. Gutgläubig folgte der Mann den Anweisungen des Programms und gab Kontodaten, Passwort und eine generierte TAN-Nummer an. Unmittelbar darauf musste er feststellen, dass von seinem Konto mehrere Überweisungen veranlasst wurde. Er ließ sein Konto daraufhin umgehend sperren. Aktuell wird von einem finanziellen Gesamtschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags ausgegangen. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals ausdrücklich davor, beim Umgang mit Kontodaten vorsichtig zu sein und niemals Passwörter oder TAN-Nummern preiszugeben.

Immenstaad

Autofahrer kommt in Gegenverkehr - drei Verletzte

Drei verletzte Personen und Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad ereignet hat. Ein 61-jähriger Toyota-Lenker war von Friedrichshafen kommend in Richtung Überlingen unterwegs und kam kurz vor Immenstaad aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dabei kollidierte sein Pkw seitlich mit dem entgegenkommenden Toyota einer 54-Jährigen. Dabei wurden beide Personen hinterm Steuer eher leicht verletzt. Ein 83 Jahre alte Mann, der auf dem Beifahrersitz neben der Fahrerin saß, erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gefahren. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein an die Unfallstelle angrenzender Zaun wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und des Rettungsdienstes auch ein Rettungshubschrauber und umliegende Feuerwehren im Einsatz waren, musste die Bundesstraße bis etwa 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Friedrichshafen gesperrt werden.

Überlingen

Jugendlicher legt Feuer - Polizei ermittelt

Strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und gefährlichen Körperverletzung hat die Polizei gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen eingeleitet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Bewohner eines Kinder- und Jugendheims in Deisendorf am Montag gegen 12.50 Uhr die Matratze seines Zimmers angezündet sowie einen Mitbewohner der Einrichtung mit einer Flasche attackiert und leicht verletzt haben. Eine Betreuerin wurde auf den Brandmelder aufmerksam und verständigte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch löschen und so ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Bei der vorläufigen Festnahme warf der Tatverdächtige eine Flasche nach den Polizisten und verletzte einen Beamten dabei leicht. Die Ermittler brachten den Jugendlichen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik. Durch den Brand wurde das Zimmerinventar zerstört und das Gebäude, das aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung bis auf Weiteres unbewohnbar ist, beschädigt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Alle Bewohner sowie die Betreuerin konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden durch die Brandstiftung nicht verletzt. Das Polizeireviers Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an.

Owingen

Unfallflucht - Polizei stellt alkoholisierten Verursacher

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei gegen einen 50-Jährigen eingeleitet, der im Verdacht steht, am Montagabend alkoholisiert einen Unfall verursacht zu haben und danach geflüchtet zu sein. Beim Vorbeifahren streifte er den Außenspiegel eines geparkten Wagens und setzte seine Fahrt, trotz eines anwesenden Zeugen, einfach fort. Beamte des daraufhin verständigten Polizeireviers Überlingen trafen einige Zeit später auf den Flüchtigen und stellten eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes fest. Eine Untersuchung der zwei Blutproben, die er in einer Klinik abgeben musste, soll nun Klarheit schaffen, ob der Mann bereits zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten ihm einen erneuten Fahrtantritt.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken randaliert

In einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete die Nacht auf Dienstag für einen 31-jährigen Störenfried. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde zunächst aufgrund seines Verhaltens aus einer Gaststätte in der Aachstraße verwiesen, woraufhin er wutentbrannt die Außenscheibe des Lokals beschädigte und von dannen zog. Da er sich auf seinem weiteren Weg bis auf die Unterhose entkleidete, dabei auch seine Wertsachen zurückließ und für Ruhestörungen sorgte, nahmen ihn die Polizisten, zur Verhinderung weiterer Störungen, in Gewahrsam. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung kommt nun auch eine Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung auf den 31-Jährigen zu.

Uhldingen-Mühlhofen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montag gegen 14 Uhr in der Überlinger Straße ereignet hat. Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in der Folge einem Opel auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell