PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.08.2022

Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Nach mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser im Bereich Friedrichshafen am vergangenen Donnerstag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitagvormittag einen 40 Jahre alten Mann an und nahmen ihn, nachdem sie mutmaßliches Einbruchswerkzeug bei ihm aufgefunden haben, vorläufig fest. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann für mindestens einen der Wohnungseinbrüche am Vortag verantwortlich gewesen sein könnte.

Der 40-Jährige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Seither sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu möglichen Tatzusammenhängen und eventuellen Mittätern werden beim Polizeirevier Friedrichshafen geführt. Diese dauern aktuell noch an.

Aus diesem Grund bitten die Beamten weiterhin Zeugen, die am Donnerstag und am Freitag im Bereich der Schmidstraße, der Zeppelinstraße, des Nikolaus-, Hyller-, und Schwanenwegs sowie der Vorarlberger Straße auf verdächtige Personen aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337,

Polizeioberkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 26.08.2022:

Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Nachdem am Donnerstag im Bereich Friedrichshafen in mehrere Wohnhäuser eingebrochen wurde, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise.

Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr machten sich die Unbekannten im Hyllerweg an zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Sie beschädigten das Türschloss und verschafften sich so Zutritt. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr waren Unbekannte in der Zeppelinstraße am Werk. Auch hier drangen die Täter offenbar über die Wohnungstüre ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke, nahmen mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Digitalkamera mit, und richteten Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro an.

Um etwa 15.15 Uhr ertappte ein Bewohner einen ungebetenen Gast im Wintergarten seines Hauses in der Schmidstraße. Der Einbrecher hatte sich zuvor offenbar über ein Fenster Zutritt verschafft. Der Unbekannte ergriff umgehend die Flucht und radelte mit einem älteren Herrenrad in Richtung Stadtmitte. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 - 35 Jahre alt, südländisch mit dunklerem Hautteint und dunklen Haaren beschrieben. Er war laut des Zeugen mit einem lila- oder pinkfarbenen hellen T-Shirt und einer grünen Hose bekleidet.

Im Nikolausweg versuchten Unbekannte zunächst über die Terrassentüre in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Da sie dort scheiterten, brachen die Täter eine Tür im Obergeschoss auf und stahlen Schmuck und weitere Wertsachen im fünfstelligen Euro-Bereich.

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Nahbereich der Tatörtlichkeiten gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Die Ermittlungen, zu der auch die Auswertung umfangreicher Spuren gehört, dauern aktuell noch an. Die Polizei schließt einen möglichen Tatzusammenhang aktuell nicht aus.

