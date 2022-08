Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Einbruch in Spielothek - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zugang zu einer Spielothek in der Sankt-Katharinenstraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Unbekannte nichts. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Personen, die im Bereich der St.-Katharinenstraße gegen 3 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Unfall auf Bundesstraße

Ein 71-jähriger Skoda-Lenker iste am Sonntag um kurz vor 8 Uhr von der B 32 zwischen Mengen und Herbertingen abgekommen. Im weiteren Verlauf fuhr er einige Meter durch den Grünstreifen, durch Gestrüpp und am Ende einen Hang hinunter. Dort kam der Skoda schlussendlich an mehreren Bäumen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die komplette Front des Fahrzeugs eingedrückt. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und konnte sich noch selbst aus dem Wagen befreien. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Bäumen und am Gestrüpp entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich, während am Skoda Totalschaden von etwa 6.000 Euro entstand. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Herbertingen

Körperliche Auseinandersetzung

Eine Schnittwunde im Gesicht hat ein 46-jähriger Mann erlitten, als ihm eine 43-Jährige am Sonntag um kurz nach 13 Uhr in einer Wohnung in der Hauptstraße ein Glas ins Gesicht warf und dieses den Mann oberhalb des Auges traf. Eine ärztliche Versorgung der Wunde war nicht notwendig. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen den beiden. Die 43-Jährige gab zudem an, der Mann habe sie zuvor mit der Faust gegen die Brust geschlagen. Polizisten stellten sowohl bei der Frau, als auch bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung fest. Nach den wechselseitigen Handgreiflichkeiten muss nun der Mann mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, während die Frau eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet.

Hohentengen

Vandale beschädigen mehrere Verkehrseinrichtungen

Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass junge Erwachsene auf der L 283 zwischen Mengen und Hohentengen Straßenschilder beschädigt und auch Leitpfosten aus dem Boden gerissen hätten. Vor Ort stellten Polizisten diverse Beschädigungen an mehreren Verkehrseinrichtungen fest, unteranderem vier herausgerissene Leitpfosten, wovon drei auf der Fahrbahn lagen. Dadurch musste ein Verkehrsteilnehmer erheblich abbremsen und diesen ausweichen. Die Vandale warfen zudem zwei Haltestellenschilder um und rissen ein Verkehrszeichen ab, das sie in den angrenzenden Radweg warfen. Vier mutmaßlich abgetretene Stationierungen entlang der Fahrbahn gehen mutmaßlich ebenfalls auf das Konto der Gruppe. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung nahmen die Polizeibeamten zwei Männer vorläufig fest, einen 20-jährigen Heranwachsenden und einen 22-Jährigen. Bei beiden ergab ein Atemalkoholtest eine deutliche Alkoholisierung von über 2 Promille. Durch die Beschädigungen der Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Leitpfosten auf der Fahrbahn beeinträchtigt wurden, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Krauchenwies

Verursacher flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr einen geparkten Pkw in der Bahnhofsstraße touchiert hat, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen Verkehrsunfallflucht. Ein 5-er BMW war auf einem Parkplatz eines Ladengeschäfts abgestellt, als der Unbekannte vermutlich beim Ein-oder Ausparken die Heckstoßstange des BMW beschädigte und von der Örtlichkeit weg fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen weißen Pkw handeln. Etwaige Zeugen der Tat, sowie Personen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell