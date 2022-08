Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Salem

21-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sachschaden in Höhe von insgesamt 5500 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Mitsubishi Lancer die L 204 von Salem-Stefansfeld in Richtung Untersiggingen, als plötzlich eine Katze die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrzeugführerin wich nach rechts aus, überfuhr zwei Leitpfosten und kollidierte mit einer Schutzplanke. Von dort wurde sie abgewiesen und schleuderte quer über beide Fahrstreifen und prallte gegen ein neben der Fahrbahn befindliches Geländer. Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden. Tel. 07551 8040

Friedrichshafen

Kraftfahrzeugrennen auf der B 31

Polizeibeamte des Polizeireviers Friedrichshafen beobachteten am Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, ein Kraftfahrzeugrennen auf der B31 von Friedrichshafen in Richtung Immenstaad. Ein 20-Jähriger wechselte im Bereich des Waggershauser Tunnel mit seinem Pkw Seat Leon vom rechten auf den linken Fahrstreifen und setzte sein Fahrzeug neben einen Mercedes Benz einer 19-Jährigen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, beschleunigten die Fahrzeugführer stark. Die hinterherfahrende Streifenbesatzung versuchte auf die vorausfahrenden Fahrzeuge aufzuschließen, dies war aber trotz einer gefahrenen Geschwindigkeit von ca. 145 km/h nicht möglich, obwohl in diesem Bereich die B 31 auf 80 km/h begrenzt ist. Das Rennen wurde bis zur Anschlussstelle Kluftern auf einer Distanz von ca. 1 bis 1,5 km durchgeführt. Letztendlich konnten beide Fahrzeuge nach Kluftern angehalten und die Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft durften die Beteiligten nach der Anzeigenaufnahme ihre Fahrt fortführen, allerdings müssen sie mit einer Anzeige wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Trunkenheit im Verkehr

Friedrichshafen

Polizeibeamte des Polizeireviers Friedrichshafen beobachteten am Sonntagmorgen, gegen 05:15 Uhr, in der Ehlerstraße eine auffällige Fahrweise einer E-Roller-Fahrerin. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei der 34-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme durfte die Dame den Heimweg antreten. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell