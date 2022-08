Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schlägerei auf dem Marienplatz

Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, kam es auf dem Marienplatz in Ravensburg zu einer Schlägerei zwischen 20 bis 30 Personen. Hierbei wurden mindestens zwei Personen verletzt, wobei eine verletzte Person beim Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit bereits verlassen hatte. Ein 23-Jähriger erhielt durch eine unbekannte Person einen Schlag ins Gesicht und musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Laut Aussagen von Zeugen sei die Gruppe um die Schläger überwiegend dunkel gekleidet gewesen und trugen kurze Haare im sogenannten Boxerschnitt. Einer der Beteiligten hatte lockige Haare, war von schlanker Gestalt und trug eine hellblaue Jeans, sowie ein weißes T-Shirt. Ein weiterer Täter wurde als 18 bis 20 Jahre und 170 bis 180 cm groß beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und hatte blonde Haare im Boxerschnitt. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg zu melden. Tel. 0751 803-3333

Argenbühl-Eglofs

Einbruch in Gemeinschaftsschule

Bislang unbekannte Täter nutzten die Schulferien und brachen im Zeitraum Montag bis Freitag in die Gemeinschaftsschule in Eglofs ein. Die Täterschaft gelangte ins Objekt, indem sie ein Fenster im Innenhof der Schule einwarfen. Die Täter gingen im Anschluss gezielt in das erste Obergeschoss und schlugen eine Scheibe neben der Türe zum Sekretariat ein. Nach Betreten des Sekretariats wurde zudem die Zwischentüre zum Rektoratszimmer aufgebrochen. In den Räumen wurden sämtliche Schranke aufgebrochen und durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde mindestens ein Laptop und ein Beamer entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen zu melden. Tel. 07522 9840

Ebenweiler

Brand führt zu 500 000 Euro Schaden

Hoher Sachschaden entstand bei einem Brand einer Grillhütte und einer angrenzenden Scheune in Ebenweiler. Der Brand wurde am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Die Feuerwehren Altshausen, Aulendorf, Ebenweiler und Weingarten rückten mit fünf Löschzügen zur Brandbekämpfung aus. Ausgebrochen war der Brand in der Grillhütte, dort hatte ein Bewohner ca. 30 Minuten vor Brandausbruch den Kamin angefeuert. Das Feuer griff schnell auf die angrenzende Scheune über und verursachte so den hohen Schaden. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

