Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei entdeckt Geschäftseinbrecher im Keller - Festnahme!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0407

Ein mutmaßlicher Geschäftseinbrecher ist heute Nacht (7.4.) von Polizeibeamten in einem Kellerversteck entdeckt worden. Den 40-jährigen Lüner nahmen die Beamten vorläufig fest.

Eine Videoüberwachung deckte gegen 3.50 Uhr den Einbruch auf. Videokameras zeigten einen Fremden, der offenbar die Rollläden eines Geschäftes an der Straße Königsheide in Lünen hochdrückte und die Zugangstür aufhebelte. Die sofort alarmierten Polizisten fanden zwar ein leeres Geschäft vor. Bei der Durchsuchung des gesamten Objektes an der Königsheide entdeckten sie jedoch den tatverdächtigen Lüner und nahmen ihn vorläufig fest.

Das mutmaßliche Diebesgut (Bargeld, Mobiltelefone und Computerzubehör) sowie das Aufbruchswerkzeug stellten die Beamten sicher.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartetet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des schweren Diebstahls aus Warenhäusern. Umfangreiche Ermittlungen ergaben heute Früh außerdem, dass der Lüner im Verdacht steht, ein E-Bike im letzten Spätsommer (2021) an einer Grillhütte in Brambauer gestohlen zu haben. Das E-Bike stellte die Dortmunder Kripo am Morgen sicher und sucht nun die Besitzerin/den Besitzer, der auch einen Eigentumsnachweis dazu besitzt. Die Besitzerin/der Besitzer oder Hinweisgeber können sich unter der 0231- 132- 7441 melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell