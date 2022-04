Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Nach Verkehrskontrolle in Haft

Rastatt (ots)

Nachdem am Montagmittag mehrere Anrufer eine Person auf der A5 bei der Anschlussstelle Rastatt-Nord meldeten, konnten Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl einen 55-Jährigen bei einem Pannenfahrzeug feststellen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mittfünfziger ein Haftbefehl bestand. Grund für den Haftbefehl war ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, welcher sich in der Vergangenheit in Berlin ereignet hatte. Dem Mann wurde die Festnahme erklärt und einem Haftrichter vorgeführt. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

