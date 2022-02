Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt - Polizei nimmt Wiederholungstäter fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0217

Polizisten haben am Montagvormittag (21.2.) einen Fahrraddieb in der Dortmunder Innenstadt auf frischer Tat festgenommen. Der Tatverdächtige ist polizeilich mehr als bekannt.

Gegen 10 Uhr beobachteten die Beamten den Tatverdächtigen in der Hansastraße. Dort machte sich der 53-jährige Dortmunder an einem Schloss eines Elektrofahrrads zu schaffen. Der Versuch, das Fahrrad zu entwenden, dauerte nur kurz, die Polizisten griffen ein und nahmen in fest.

Der Tatverdächtige ist wegen gleichgelagerter Delikte mehrfach bekannt. Erst vor einigen Monaten wurde er aus einer Haftanstalt entlassen. Seitdem ist der Dortmunder schon wieder mehrfach wegen Eigentumsdelikten auffällig geworden.

Die Polizisten brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Er soll zeitnah dem Haftrichter vorgeführt werden.

