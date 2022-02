Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiliche Videobeobachtung führt zu Täterhinweisen - Zeugen beobachten Auseinandersetzung mit Schusswaffe

Dortmund (ots)

Am Samstagabend (19.Februar) kam es im Bereich der Münsterstraße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei unbekannten Männern. Dabei wurden Schüsse abgegeben und ein Tatverdächtiger soll mit einer Machete geschlagen haben.

Ersten Ermittlungen zufolge stritten um 19.20 Uhr zwei Männer lautstark auf der Münsterstraße. Der Streit verlagerte sich dann zweitweise in die angrenzende Prior- und Zimmerstraße. Dabei soll ein Mann mit einer Pistole in die Luft geschossen haben. Auch mit einer Machete sei nach Zeugenangaben geschlagen worden. Beide Männer flüchteten dann unerkannt. Unbeteiligte wurden nicht verletzt.

Zeugen beschreiben die beiden Männer wie folgt: Beide Kontrahenten hätten Arabisch miteinander gesprochen. Sie seien beide im Alter von ca. 25 - 30 Jahren, ca. 180 cm groß und von schmächtiger Statur. Der Tatverdächtige mit der Bewaffnung trage einen schwarzen Vollbart und sei an der linken Gesichtshälfte verletzt.

Die Videobeobachtung in der Münsterstraße konnte Teile der Tat aufzeichnen und liefert so wertvolle Ermittlungsansätze. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Haben Sie den Sachverhalt beobachtet? Können Sie Angaben machen? Dann wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter 02311327441!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell