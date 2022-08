Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.08.2022

Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Wohnhausbrand fordert ein Todesopfer

Beim Brand eines Wohnhauses in der Marktstraße ist in der vergangenen Nacht ein Mann getötet worden, ein Mitbewohner wurde schwer verletzt. Die Rettungskräfte wurden gegen ein Uhr zu dem brennenden Gebäude gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Sein Mitbewohner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ist ersten Erkenntnissen zufolge außer Lebensgefahr. Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die noch unklar ist.

