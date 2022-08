Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht Nachdem am Donnerstag im Bereich Friedrichshafen in mehrere Wohnhäuser eingebrochen wurde, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr machten sich die Unbekannten im Hyllerweg an zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Sie beschädigten das Türschloss und verschafften sich so ...

mehr