PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodensee

Friedrichshafen

Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Nachdem am Donnerstag im Bereich Friedrichshafen in mehrere Wohnhäuser eingebrochen wurde, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise.

Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr machten sich die Unbekannten im Hyllerweg an zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Sie beschädigten das Türschloss und verschafften sich so Zutritt. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr waren Unbekannte in der Zeppelinstraße am Werk. Auch hier drangen die Täter offenbar über die Wohnungstüre ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke, nahmen mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Digitalkamera mit, und richteten Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro an.

Um etwa 15.15 Uhr ertappte ein Bewohner einen ungebetenen Gast im Wintergarten seines Hauses in der Schmidstraße. Der Einbrecher hatte sich zuvor offenbar über ein Fenster Zutritt verschafft. Der Unbekannte ergriff umgehend die Flucht und radelte mit einem älteren Herrenrad in Richtung Stadtmitte. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 - 35 Jahre alt, südländisch mit dunklerem Hautteint und dunklen Haaren beschrieben. Er war laut des Zeugen mit einem lila- oder pinkfarbenen hellen T-Shirt und einer grünen Hose bekleidet.

Im Nikolausweg versuchten Unbekannte zunächst über die Terrassentüre in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Da sie dort scheiterten, brachen die Täter eine Tür im Obergeschoss auf und stahlen Schmuck und weitere Wertsachen im fünfstelligen Euro-Bereich.

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Nahbereich der Tatörtlichkeiten gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Die Ermittlungen, zu der auch die Auswertung umfangreicher Spuren gehört, dauern aktuell noch an. Die Polizei schließt einen möglichen Tatzusammenhang aktuell nicht aus.

Friedrichshafen

Zelt beschädigt

Sich unberechtigt Zutritt zum Gelände des Zeltlagers Moos in der Möwenstraße haben sich Unbekannte am frühen Freitagmorgen verschafft. Die Täter beschädigten einen Gartenzaun, um auf das Gelände zu gelangen, schnitten eine Zeltplane auf und richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an. Mutmaßlich ohne Diebesgut suchten die Vandalen im Anschluss das Weite. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Diebe gehen auf Ladendetektiv los

Nachdem zwei Ladendiebe am Donnerstag gegen 15.45 Uhr einen Ladendetektiv attackiert haben, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen räuberischen Diebstahls. In einem Baumarkt im Bereich des Bodenseecenters beobachtete der 55-jährige Angestellte zwei Männer beim Stehlen eines Feinbohrschleifers und nahm die Verfolgung in Richtung der Parkplätze auf. Als er einen der Diebe an deren Pkw stellte und festhielt, kam es zum Gerangel, in dessen Verlauf der Detektiv mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Im Anschluss stiegen beide Täter in einen schwarzen Peugeot 3008 mit französischer Zulassung und fuhren in Richtung Sportpark davon. Zeugen des Vorfalls, sowie sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Der ältere Dieb wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt, rund 185 bis 190 cm groß und hager beschrieben. Er hatte graue schulterlange Haare und einen lichten Haaransatz. Bekleidet war er mit einem grauen Sakko, einer hellblauen langen Jeans und einem dunklen T-Shirt. Der jüngere Mann sei etwa 170 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt gewesen. Er hatte schwarze, zur Seite gekämmte, kurze Haare und war ebenfalls schlank. Er trug eine schwarze Jacke, eventuell ebenfalls ein Sakko, und eine lange schwarze Hose.

Friedrichshafen

Junger Mann überfallen - Zeugen gesucht

Nachdem ein 19-Jähriger angibt, am Donnerstagabend zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr in der Oberhofstraße von einem Unbekannten angegriffen und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert worden zu sein, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach einem Gerangel, bei dem sich der Heranwachsende mehrere oberflächliche Verletzungen zuzog, suchte der Täter ohne Diebesgut das Weite. Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Friedrichshafen

Bahn-Fahrgast bestohlen - Tatverdächtiger festgenommen

Mit einer Strafanzeige muss ein 39-jähriger Mann rechnen, der im Verdacht steht, am Donnerstagnachmittag in einer Regionalbahn ein Mobiltelefon gestohlen zu haben. Mehrere Zeugen waren aufmerksam geworden, als der Mann während des Zugaufenthalts am Bahnhof in Friedrichshafen ein Telefon an sich nahm, das vor zwei dösenden Fahrgästen auf dem Tisch lag. Als die Zeugen lautstark auf die Tat aufmerksam machten, suchte der Dieb umgehend das Weite aus dem Wagon, woraufhin einer der beiden Fahrgäste die Verfolgung aufnahm. Dieser konnte dem 39-Jährigen das gestohlene Smarthone abnehmen und den Mann festhalten. Nach einem Gerangel gelang dem Tatverdächtigen erneut die Flucht, bis er von einer alarmierten Streife der Bundespolizei im näheren Umfeld gestoppt und vorläufig festgenommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Personen, die den Vorfall im Wagon sowie die Rangelei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Kressbronn

Unbekannte Autofahrerin streift Seniorin auf Pedelec - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der Seestraße zwischen dem Bahnübergang bei der Straße "Am Nonnenbach" und dem Riedweg ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zu einer Unfallbeteiligten. Eine unbekannte Autofahrerin überholte eine 83-jährige Pedelec-Lenkerin. Dabei streifte der dunkle Pkw die Zweiradfahrerin, woraufhin diese auf die Straße stürzte. Nachdem zwei Passantinnen der Radlerin zur Hilfe kamen und diese zur Pkw-Lenkerin sagte, dass alles okay sei, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort. Die Seniorin erlitt mehrere Prellungen und zeigte den Vorfall nachträglich bei der Polizei an. Zeugen des Vorfalls, sowie die Autofahrerin, die auf 50 bis 60 Jahre alt, schlank und kurzhaarig beschrieben wird, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 an den Polizeiposten Langenargen zu wenden.

Immenstaad

Mit Glasflasche verletzt

In einen handfesten Streit geraten sind am Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr zwei Männer in einer Asylbewerberunterkunft in der Schulstraße. Die beiden Männer im Alter von 31 und 33 Jahren hatten am Abend gemeinsam gefeiert und dabei offenbar reichlich Alkoholika konsumiert. Im Verlauf des späten Abends kippte die Stimmung, woraufhin der Jüngere seinen Kontrahenten mit einer Glasflasche im Bereich des Kopfes verletzt haben soll. Der 33-Jährige musste zur Versorgung seiner Schnittverletzung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 31-jährige Tatverdächtige, der ebenfalls Blessuren davontrug und knapp drei Promille Atemalkohol hatte, muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Die Hintergründe sowie der Ablauf der Auseinandersetzung sind aktuell noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Immenstaad geführt werden.

