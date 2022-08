Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Lindau

Senior wird Opfer von Betrügern

Opfer eines sogenannten Schockanrufs wurde am Mittwoch ein 77 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Lindau. Ein Betrüger gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus und gaukelte dem Senior vor, dass dessen Tochter einen schweren Unfall verursacht habe. Als angebliche Kaution wurde ein sechsstelliger Euro-Betrag genannt. Zudem wurde der 77-Jährige vom Täter über seine Besitztümer ausgefragt. Der Mann wurde erst vor das Amtsgericht Lindau und von dort aus weiter vor das Amtsgericht Ravensburg dirigiert, wo er einem angeblichen Gerichtsdiener Schmuck und Goldmünzen im Gegenwert einer sechsstelligen Euro-Summe übergab. Erst im Nachhinein flog der Betrug auf, als der Senior einen fünfstelligen Betrag von seinem Konto abheben wollte, den ein weiterer Anrufer als Kaution forderte. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Übergabe der Wertgegenstände, die am Mittwoch gegen 12 Uhr im Bereich Vehrengasse/Wilhelmstraße stattgefunden hat, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der angebliche Gerichtsdiener wird als etwa 25 Jahre alt, 175 bis 178 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte dunkles, schütteres, halblanges Haar und ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Ravensburg

Randalierer landet in Arrestzelle

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 22 Jahre alten Mann, der am Freitag kurz nach Mitternacht in einer Bar am Marienplatz negativ aufgefallen war. Der alkoholisierte Mann hatte in der Gaststätte einem Türsteher und dem Wirt einen Schlag ins Gesicht versetzt und dann das Weite gesucht. Vor der Kneipe warf der 22-Jährige ein Motorrad um, das dabei beschädigt wurde. Eine Polizeistreife konnte den Vandalen in der Schulgasse antreffen. Beim Versuch, den Mann vorläufig festzunehmen, wehrte sich der 22-Jährige und schlug einem Polizeibeamten ebenfalls ins Gesicht. Die Beamten konnten den mit gut 2,7 Promille alkoholisierten Mann schließlich mit enormem Kraftaufwand festnehmen. Bei den polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 22-Jährige die Polizisten zudem. Den Rest der Nacht musste der Mann in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Berg

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in der Bergstraße ein Müllfahrzeug in Flammen aufgegangen. Der Müllwagen war mit Altpapier beladen, das ersten Erkenntnissen zufolge wegen eines Defekts an der Hydraulik zu brennen begann. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand rasch. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Aulendorf

Alkoholisierter Autofahrer beleidigt Polizisten

Mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen muss ein 21-Jähriger, der am Donnerstag kurz nach 18 Uhr die Polizei und den Rettungsdienst beschäftigt hat. Weil der junge Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, alarmierten Angehörige die Einsatzkräfte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Weil der 22-Jährige zuvor offenbar mit seinem Pkw gefahren war, musste er eine Polizeistreife zur Entnahmen zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Während der Maßnahmen beleidigte er die Beamten aufs Übelste. Im Anschluss brachten die Polizisten den Mann aufgrund seines Zustands in eine Spezialklinik.

Raum Wangen/Argenbühl/Isny

Betrüger scheitern

Eine Welle sogenannter Schockanrufe hat am Donnerstag das württembergische Allgäu überrollt. Betrüger versuchten bei etlichen Bürgern, sich als naher Angehöriger auszugeben, der einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Das Ziel der Täter war jedes Mal, ihre Opfer zur Zahlung einer angeblichen Kaution zu bewegen. Die Angerufenen reagierten jedoch in fast allen Fällen umsichtig, sodass es bei keinem der Anrufe zur Zahlung eines Geldbetrags kam. Eine 61-Jährige rief noch während des Gesprächs mit der Betrügerin ihre echte Patentochter an, wodurch der Schwindel aufflog. Eine 72-Jährige vergewisserte sich selbst bei Amtsgericht und Polizei, ob wirklich ein Unfall mit ihrer Tochter geschehen war. Nur knapp den Fängen der Betrüger ist 69-Jährige entkommen. Die Frau wurde durch die geschickte Gesprächsführung der Täter so vom angeblichen Wahrheitsgehalt des Anrufs überzeugt, dass sie auf ihrer Hausbank einen fünfstelligen Euro-Betrag abheben wollte. Die aufmerksame Bankberaterin wurde hellhörig und klärte die Seniorin über den Betrugsversuch glücklicherweise noch rechtzeitig auf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der bereits hinlänglich bekannten Masche und bittet darum, insbesondere ältere Angehörige zu sensibilisieren.

Ravensburg

Pkw beschädigt und Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr einen in der Raueneggstraße am Straßenrand abgestellten Nissan. Laut Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen weißen VW T4 handeln, welcher nun eine Beschädigung an seiner Anhängerkupplung haben müsste. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder eine derartige Beschädigung an einem VW feststellen, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss ein 47-jährigen Autofahrer rechnen, nachdem er in der Marienbergstraße am Donnerstagnacht um kurz vor 2 Uhr deutlich alkoholisiert unterwegs war. Der Pkw-Lenker ist einer Polizeistreife aufgefallen, da er ohne Licht fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholtest durch, welcher ergab, dass der Mann mit über 1,5 Promille unterwegs war. Im Anschluss musste dieser die Beamten in ein Klinikum begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

Bad Wurzach

Unfall auf Bundesstraße fordert zwei leicht Verletzte

Strafrechtlich ermittelt wird gegen einen Opel-Fahrer, der am Donnerstag um kurz nach 16 Uhr auf der B 465 vermutlich eine vorfahrtsberechtigte 20-jährige Fahrerin eines VW übersah. Der 64 Jahre alte Opel-Lenker war auf der Ravensburger Straße unterwegs und beabsichtigte, in die B 465 einzubiegen, als er mit der VW-Fahrerin kollidierte. Durch den Aufprall wurde der VW in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der Opel kam mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Dessen Beifahrer und die Fahrerin des VW wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Bad Wurzach, Steinental

Vorfahrt missachtet - Unfall mit Sachschaden

Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der K 7923 ereignet hat. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer war von Greggs Einöde kommend unterwegs, als er auf die Straße in Richtung Steinental einbog und dabei mutmaßlich die vorfahrtsberechtigte 49-jährige Lenkerin eines dreirädrigen Piaggio übersah. Der Mercedes-Lenker soll, als er das entgegenkommende Fahrzeug wahrnahm, seinen Pkw bis zum Stillstand abgebremst haben. Die Piaggio-Fahrerin versuchte noch dem Mercedes auszuweichen, was ihr nicht gelang und sie diesen in der Folge streifte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau von ihrem Kfz und zog sich dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Das Dreirad war nicht mehr fahrbereit und wurde im Anschluss abgeschleppt. Nun muss der 41-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

