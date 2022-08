Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei schnappt Fahrraddiebe

Auf frischer Tat festgenommen hat die Polizei Friedrichshafen am Dienstagnachmittag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Ein aufmerksamer Zeuge war auf die Tatverdächtigen im Alter von 61 Jahren aufmerksam geworden, als beide im Bereich der Schanzstraße dabei waren, das Schloss eines E-Bikes gewaltsam zu durchtrennen. Die verständigten Polizisten nahmen beide Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung vorläufig fest und fanden bei der Durchsuchung einen akkubetriebenen Winkelschleifer. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen. Weil die Ermittler bei einem der beiden Tatverdächtigen eine kleine Menge Marihuana im Rucksack auffanden, kommt auf ihn eine weitere Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen - Kluftern

Pkw kollidiert mit Rennrad

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch gegen 10 Uhr ein 54 Jahre alter Rennradfahrer zugezogen, als er im Kreisverkehr in Kluftern von einem Pkw erfasst wurde. Ein 57-jähriger Opel-Lenker fuhr von der Immenstaader Straße in den Kreisverkehr ein und kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der aus Markdorfer Richtung kam. Der 54-Jährige kam in der Folge zu Fall und verletzte sich dabei am Bein. Sowohl am Rennrad, als auch am Pkw entstand Sachschaden.

Oberteuringen

Vorfahrt Missachtet - Unfall mit Sachschaden

Rund 15.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Einmündung der Kornstraße zur Seestraße ereignet hat. Der 52 Jahre alte Fahrer eines Kleinlastwagens fuhr auf die Bundesstraße 33 ein und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem in Ravensburger Richtung fahrenden Lieferfahrzeug. Dabei erlitt der vorfahrtsberechtigte 45-Jährige Fahrer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Meckenbeuren

Bei Rot über die Ampel gefahren - Unfall

Einen Verkehrsunfall verursacht hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße eine 54-jährige Frau, als sie mit ihrem Citroen den ersten Erkenntnissen zufolge bei "Rot" über die Ampelkreuzung gefahren ist. Die Frau war in Richtung Ravensburg unterwegs und kollidierte im Einmündungsbereich des Jasminwegs mit dem Hyundai einer von rechts kommenden 53-Jährigen, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Überlingen

Roller-Sitzpolster aufgeschlitzt - Polizei sucht Zeugen

Das Sitzpolster eines in der Münsterstraße abgestellten Motorrollers hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem spitzen Gegenstand zerschnitten. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die zwischen 22.30 Uhr und 7 Uhr im Bereich der dortigen Rollerstellplätze Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Lastwagenfahrer flüchtet nach Spiegelstreifer

Nach einem Spiegelstreifer am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der K 7750 sucht die Polizei nach einem unfallbeteiligten Lastwagenfahrer. Ein VW-Transporter-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs, als ihm auf schmaler Fahrbahn ein Kleinlastwagen mit Anhänger entgegenkam. Beim Vorbeifahren streiften sich die Außenspiegel. Der Lastwagenfahrer richtete seinen Spiegel offenbar kurzerhand wieder aus und setzte seine Fahrt danach einfach fort. Am VW T6 wird der Sachschaden auf rund 700 Euro beziffert. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

