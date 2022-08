Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Binger Straße ereignet hat. Ein 85-jähriger Toyota-Lenker befuhr die L 277 und bremste aufgrund eines vor ihm fahrenden 31-jährigen Fahrer eines VW ab, als dieser in die Riedlinger Straße abbiegen wollte. Die nachfolgende 18 Jahre alte VW-Lenkerin erkannte die Situation mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit zu spät und prallte in das Heck des Toyotas. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota auf den vorausfahrenden VW aufgeschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Schmiererei an einer Gasversorgungsstation - Zeugen gesucht

Mit einem Graffiti wurde eine Gasversorgungsstation in der Überlinger Straße von einem bislang unbekannten Täter in den letzten Wochen verunstaltet. Der Unbekannte schmierte einen nichtpolitischen Schriftzug über die gesamte Gebäudefront der Station. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07552/2016-0 erbeten.

Bingen

Unfall mit Pedelec

Mutmaßlich weil er den nachfolgenden Verkehr missachtete, verunfallte ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der L 455, als er von Laucherthal kommend in Richtung Hitzkofen unterwegs war. Ein hinter ihm fahrender 29-jähriger Seat-Fahrer wollte den Fahrradfahrer überholen. Der Fahrradfahrer fuhr im gleichen Moment in eine Einmündung, um dann die Straßenseite zu wechseln. Als der Seat-Lenker seinen Überholvorgang fast beendet hatte, setzte der Pedelec-Fahrer zur Überquerung der Straße an und stieß mit dem Vorderrad gegen das Hinterrad des Fahrzeugs. Durch den Aufprall stürzte der Fahrer von seinem Elektrofahrrad. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Am Pedelec entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich, während am Seat kein Schaden entstand.

