Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Mit etwa 1,8 Promille stoppten Beamte des Polizeireviers Ravensburg am frühen Donnerstagmorgen einen 47-jährigen Autofahrer in der Marienburger Straße. Nachdem der Mann einen Atemalkoholtest durchgeführt hatte, musste er sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten die Einsatzkräfte vor Ort ein, zudem erwartet den Mann eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Weingarten

Mann leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand

Weil er mit etwa 2 Promille auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen ist, haben Beamte des Verkehrsdiensts Ravensburg am Mittwochabend in der Dieselstraße einen 36-Jährigen kontrolliert. Während der Kontrolle beleidigte der Zweiradfahrer die Einsatzkräfte und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt auf dem Polizeirevier. Den 36-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Weingarten

Rennradfahrer stürzt durch Hundeleine

Beim Befahren des Geh- und Radwegs in der Ettishofer Straße wollte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ein 48-jähriger Rennradfahrer zwischen einem Hund und seinem Herrchen durchfahren. Hierbei übersah er offensichtlich die Hundeleine und kam zu Fall. Beim Sturz zog sich der 48-Jährige leichte Verletzungen zu, weshalb er durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Bad Waldsee

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Straße "Im Ballenmoos" ereignet hat. Beim Abbiegen vom Parkplatz eines Lebensmittelhandels auf die Straße übersah die Fahrerin eines VW eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin. Infolge der Kollision stürzte die Zweiradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die 59-Jährige zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Bergatreute

Kleintransporter kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr der 27 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters in einer Kurve auf der K 7938 zwischen Abetsweiler und Bergatreute von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam auf der Seite zum Liegen. Während an dem Fiat ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand, blieben der Fahrzeuglenker und die beiden weiteren Fahrzeuginsassen glücklicherweise unverletzt.

Kißlegg / A 96

Bei Lenk- und Ruhezeiten gemogelt

Bei der Kontrolle eines Sattelzugs auf der A 96 an der Anschlussstelle Kißlegg stellten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Mittwochnachmittag eine zweite Fahrerkarte und Hinweise darauf fest, dass das digitale Kontrollgerät zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten manipuliert wurde. Auf den Fahrzeuglenker kommt nun eine Strafanzeige zu. Zudem musste er, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, zur Sicherung des Verfahrens einen fünfstelligen Euro-Betrag bei den Beamten hinterlegen.

Bad Wurzach

Einbrüche in Gartenhäuser

In mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der Achbergstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Unbekannter eingebrochen. Bis auf ein E-Bike der Marke Cube konnte der Einbrecher keine nennenswerte Beute machen. Der Sachschaden, der durch das gewaltsame Eindringen in die Lauben entstanden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen der Einbrüche und nimmt Hinweise unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

