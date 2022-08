Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Fahrzeuglenker leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamtin

Weil er ohne Führerschein unterwegs gewesen ist, sollte der 53-jährige Lenker eines Pkw Renault am Freitagabend von Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg in der Wangener Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Zunächst missachtete er die Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg bis zur Herrenstraße fort. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten, verriegelte die Türen seines Fahrzeugs und verweigerte jegliches Mitwirken. Schließlich stieg er aus dem Fahrzeug aus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Hierbei stieß er eine 36-jährige Polizeibeamtin gegen den Streifenwagen, die sich dadurch am Rücken verletzte und in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Die Beamtin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde schließlich überwältigt, zeigte sich jedoch weiterhin aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Da sich der Verdacht auf die Einnahme berauschender Mittel ergab, folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Den 53-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Leutkirch

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf der Balterazhofer Straße kam am Freitag gegen 18.30 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, welcher hierdurch massiv beschädigt und teilweise entwurzelt wurde. Aufgrund der bestehenden Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer musste der Baum von der Feuerwehr Leutkirch gefällt und beseitigt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. An der Unfallstelle konnten die Beamten ein silberfarbenes Karosserieteil des Verursacherfahrzeugs sichern. Das Polizeirevier Leutkirch nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07561 84880 entgegen.

Wilhelmsdorf

Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand

Hoher Sachschaden entstand am Samstag gegen 03.55 Uhr bei einem Gebäudebrand im Bödeleweg in Wilhelmsdorf. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Carport neben dem Wohngebäude aus und griff auf das Hausdach des Einfamilienhauses über. Die beiden 70-jährigen Bewohner blieben unverletzt und kamen vorläufig bei Nachbarn unter. Der Gesamtsachschaden an dem Einfamilienhaus samt Carport und zweier Fahrzeuge wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Wilhelmsdorf, Weingarten und Hasenweiler mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 99 Wehrleuten im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei Weingarten zur Brandursache dauern an. Derzeit kann zur Brandursache noch keine Aussage getroffen werden.

