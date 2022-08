Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Polizeibeamte werden bedroht und beleidigt

Am Sonntagmorgen zwischen 00:50 Uhr und 04:30 Uhr kam es in der städtischen Notunterkunft in Pfullendorf zu mehreren polizeilichen Einsätzen. Eine 31-jährige alkoholisierte Bewohnerin fiel mehrmals durch Ruhestörungen und aggressivem Verhalten auf. Da sich die Dame nicht beruhigen ließ, wurde sie in polizeilichen Gewahrsam genommen. Hierbei bedrohte die Dame die anwesenden Polizeibeamten mit dem Tode und beleidigte sie mehrmals auf das Übelste. Die Dame muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell