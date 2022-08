Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Autofahrer nach Unfall von Motorrad-Lenker gesucht

Den Fahrer eines weißen Kleinwagens, der am Sonntag kurz vor 13.30 Uhr die Abfahrt Ravensburg-Nord der B30 befahren hat, sucht aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Der unbekannte Lenker hat die B30 von Weingarten her befahren und war an der Ausfahrt abgefahren, um sich dann an der Einmündung erst links nach Berg einzuordnen. Ein hinter ihm fahrender 17 Jahre alter Motorradfahrer wollte an dem Wagen vorbei auf die rechte Abbiegespur in Richtung Ravensburg fahren, als sich der Kleinwagen-Lenker plötzlich doch nach rechts einordnete. Der 17-Jährige musste stark abbremsen um eine Kollision verhindern und stürzte hierbei. Der Autofahrer hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber in Richtung Ravensburg davon. Durch den Sturz des Bikers entstand an seiner Maschine ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der 17-Jährige wurde nicht verletzt. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Horgenzell

Auto prallt gegen Strommast und verursacht Stromausfall

Einen zeitweisen Stromausfall hat ein Autofahrer verursacht, der am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bettenweiler und Horgenzell verunfallt und gegen einen Strommast geprallt ist. Der 69 Jahre alte Skoda-Lenker kam, nachdem er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt hatte, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr mehrere Leitpfosten, bevor er stark gegensteuerte und nach links über die Straße schleuderte. Er schanzte über eine neben der Straße befindliche Grünfläche und prallte wuchtig gegen den Strommast, den er stark beschädigte. Der Fahrer wurde durch die Kollision in dem Skoda eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Beinverletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei 60 und 39 Jahre alte Insassen in dem Skoda wurden ebenfalls leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Beschädigung des Strommasts wurden die Leitungen sicherheitshalber abgeschaltet, was zu zeitweisen Stromausfällen um Horgenzell führte. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme und später während der Arbeit des Netzbetreibers an dem beschädigten Mast für mehrere Stunden gesperrt. Am Skoda entstand Totalschaden, der sich auf rund 10.000 Euro belaufen dürfte. Der Schaden an Leitpfosten, Masten und Grünfläche dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Neben Rettungshubschrauber, Rettungswagen, Netzbetreiber, Feuerwehr und Polizei war auch ein Abschleppdienst zur Bergung des Unfallwagens im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde beim schwer verletzten Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen, die nun in einem Labor hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Fahrers durch Medikamente und Alkohol untersucht wird.

Horgenzell

Handfester Streit um Mobiltelefon

Polizei und Rettungskräfte sind am frühen Montag in die Straße "Am Tobel" ausgerückt, nachdem sich hier zwei Männer um ein Handy geschlagen haben. Ein 20-Jähriger soll kurz nach 5 Uhr das Mobiltelefon eines mit ihm in einer Wohngemeinschaft lebenden 28-Jährigen eingesteckt haben. Als dieser das Handy von dem vermeintlichen Dieb zurückforderte, griff der Jüngere den 28-Jährigen an und schlug mehrfach auf ihn ein. Er wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Durchsuchung des vermeintlichen Diebes fanden die Beamten das Handy in dessen Hosentasche. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Wangen

Frau stört Versammlung für den Frieden auf dem Marktplatz

Während einer Versammlung am Sonntag zur Mittagszeit auf dem Marktplatz hat eine 39-Jährige für Ärger gesorgt. Die Frau, die als Teilnehmerin der Friedens-Versammlung auf dem Marktplatz war, geriet mit dem Versammlungsleiter zunehmend in Streit, woraufhin dieser sie von der Kundgebung ausschloss. Kurz darauf stürmte die Frau unvermittelt auf den Organisator zu, entriss ihm sein Mikrofon und ergriff selbst das Wort. Eine anwesende Polizeistreife ergriff die Frau letztlich. Diese wehrte sich heftig und beleidigte den Versammlungsleiter. Die Polizisten transportierten die Frau letztlich ab und mussten ihr Hand- und Fußfesseln anlegen. Auf dem Polizeirevier wurde der Frau ein Platzverweis für den Marktplatz bis zum Nachmittag ausgesprochen. Sie erwarten und Strafanzeigen wegen Störung der Versammlung, Beleidigung und Widerstands gegen die Polizei.

Wangen

Motorradfahrer verunfallt nach zu schneller Fahrt

Zu hohe Geschwindigkeit auf einer kurvigen Kreisstraße dürfte die Unfallursache dafür gewesen sein, dass ein 24 Jahre alter Motorroadfahrer am Sonntag gegen 16.15 Uhr bei Saamen verunfallt ist. Der Lenker einer Suzuki war in Richtung Hintersaamen unterwegs, als er auf dem kurvigen Straßenabschnitt zu Fall kam und sich dabei schwerere Verletzungen zuzog. Ein Rettungsdienst brachte ihn zu medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Sturz entstand an seiner Maschine ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Aichstetten

Brennendes Auto

Auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses ist am Sonntag kurz vor 12 Uhr ein Pkw abgebrannt. Aus noch unbekannter Ursache fing der Renault, der von der Lenkerin des Wagens während eines Besuchs in dem Schnellrestaurant abgestellt worden war, Feuer im Motorraum. Die 20-Jährige bemerkte bei ihrer Rückkehr Rauch, kurz darauf züngelten Flammen aus dem Fahrzeug. Die gerufene Feuerwehr löschte das brennende Auto, an dem Totalschaden entstand. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Bergatreute

Unfall an Kreuzung - Fahrer vorsorglich im Krankenhaus

Mit Verdacht auf Verletzungen wurden zwei Autofahrer am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Keltenstraße in ein Krankenhaus gebracht. Ein 28 Jahre alter Skoda-Lenker übersah während der Fahrt von Unterstocken nach Gambach eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin und prallte gegen den Pkw der 50-Jährigen. Während an den Autos ein Schaden von jeweils rund 5.000 Euro entstand, verletzten sich die beiden Beteiligten leicht. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Skoda des Unfallverursachers musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

