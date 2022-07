Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte versuchen in Gaststätte und Floristikgeschäft einzubrechen

Warburg (ots)

In der Warburger Innenstadt versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 30.06.2022, auf Freitag, 01.07.2022, in eine Gaststätte an der Hauptstraße und eine Blumenfachgeschäft in der Marktstraße einzudringen. Dabei scheiterten sie an einer Tür, die sie aufhebeln wollten. Im zweiten Fall wurde ein Fenster eingeschlagen. Auch hier gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Es entstand insgesamt ein Schaden von 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641 - 78800, sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die zu den Tätern führen können. /Te.

