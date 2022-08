Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag kurz vor 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Polozker Straße/ Windhager Straße an einem Smart hinterlassen. Der oder die Unbekannte streifte den Wagen mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken an der rechten hinteren Seite. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Fahrzeug beschädigt und das Weite gesucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Schillerstraße einen geparkten VW Golf gestreift hat. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Friedrichshafen

Auto angefahren - Polizei sucht Verursacher

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag einen Kia Picanta am Heck gestreift, der auf einem Parkplatz am hinteren Hafen abgestellt war. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zu dem Lenker des mutmaßlich roten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Hagnau

Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Gleich mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 33-Jährigen zu, den die Polizei am Sonntagmittag aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem Fiat auf der B 31 von Hagnau in Richtung Fischbach unterwegs und fiel anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. So soll der 33-Jährige unter anderem in Schlangenlinien gefahren sein und dabei einen in gleicher Richtung fahrenden Motorradfahrer gestreift haben. Eine alarmierte Polizeistreife stoppte den Fiat kurze Zeit später und stellte bei dem 33-jährigen Fahrzeuglenker deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte laut dem Testergebnis über drei Promille intus. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik, gegen die sich der 33-Jährige massiv wehrte. Nur durch Anlegen von Hand- und Fußfesseln gelang die Blutabnahme. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann zudem einen Polizeibeamten. Die Polizeistreife beschlagnahmte den Fahrzeugschlüssel des 33-jährigen Ausländers und zeigte ihn unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung an.

Heiligenberg

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Der 64-jährige Lenker eines Pedelec ist am Sonntag gegen 8.15 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg von Heiligenberg kommend gestürzt. Der Radfahrer war in Fahrtrichtung Frickingen unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in Folge dessen stürzte. Der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, schlug mit dem Kopf auf die asphaltierte Fahrbahn auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Markdorf

Ausschreitungen in Asylbewerberunterkunft

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 24-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Sonntagmorgen zunächst zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Unterkunft in der Rudolf-Diesel-Straße beleidigt und bedroht hat. Daraufhin nahm der Mann Steine vom Boden und warf mit diesen auf die Fensterscheiben und auf die Eingangstüre des Gebäudes, wobei er insgesamt drei Scheiben beschädigte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung rechnen.

Bermatingen

Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern

Wegen Körperverletzung muss sich ein 46-jähriger Mann verantworten, nachdem er am Sonntag um kurz nach 19 Uhr einen 37-Jährigen in der Salemer Straße mutmaßlich zu Boden gestoßen hat und dieser eine Kopfverletzung davontrug. Eine alarmierte Polizeistreife traf beide Männer vor Ort schlafend auf dem Boden an. Nachdem die Polizisten beide Männer geweckt hatten, wurde der leicht verletzte 37-Jährige vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Da auch der 46-Jährige über Kopfschmerzen klagte, wurde er ebenfalls von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann zeigte sich dabei uneinsichtig, weshalb ihn die Polizeibeamten beim Transport begleiten mussten. Beide Männer waren deutlich alkoholisiert, was vermutlich zu der Auseinandersetzung beigetragen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 37-Jährigen einen Wert von über 3,5 Promille und bei dem 46-Jährigen einen Wert von über 2,5 Promille.

