Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Auffahrunfall auf Bundesstraße

Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Eine 53-jährige Kraftrad-Fahrerin war von Sigmaringen kommend in Richtung Gammertingen unterwegs, als sie auf der Höhe eines Parkplatzes nach rechts abbiegen wollte. Ein nachfolgender 21-jähriger Kraftrad-Lenker erkannte den Abbiegevorgang mutmaßlich nicht und fuhr dem Motorrad der Frau auf. Durch den Aufprall stürzte der Mann von seinem Kraftrad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum.

Sigmaringen

Ladendieb gefasst

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 25-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Montag gegen 15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "In den Burgwiesen" diverse Lebensmittel entwenden wollte. Der Mann steckte die Lebensmittel in seinen mitgeführten Rucksack und wurde beim Verlassen des Geschäfts von einem Ladendetektiv gestellt. Beim Durchsuchen des Mannes stellte dieser auch ein mitgeführtes Taschenmesser in der Hosentasche des 25-Jährigen fest. Die darauf alarmierten Beamten einer Polizeistreife stellten das Messer sicher. Bei der weiteren Durchsuchung des Rucksacks fanden die Polizisten weiteres Diebesgut, was vermutlich kurz zuvor entwendet wurde. Dass der 25-Jährige das Messer während des Ladendiebstahls griffbereit in seiner Hosentasche mit sich führte, dürfte sich strafverschärfend auswirken. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Herdwangen-Schönach, Kleinschönach

Geplatzter Fahrradreifen - Unfall

Aufgrund des geplatzten Vorderreifens seines Fahrrads stürzte ein 59-Jähriger am Montag gegen 14.15 Uhr auf der K 8268, als er in Richtung Herdwangen fuhr. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Herbertingen

Unfall auf Bundesstraße

Eine 50-jährige Ford-Fahrerin kam am Montag um kurz vor 12.30 Uhr auf der B 32 von Herbertingen kommend in Fahrtrichtung Bad Saulgau aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin übersteuerte sie ihr Fahrzeug, welches mit der Leitplanke auf der linken Seite kollidierte. Von dort aus wurde der Pkw abgestoßen und kollidierte dann mit der rechten Leitplanke. Dort wurde er erneut abgewiesen und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Lenkerin des Ford zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 7.000 Euro, während der Schaden an den Leitplanken sich auf etwa 5.000 Euro beläuft. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Mann in Ausnahmezustand

In Gewahrsam nahmen Polizisten einen 56-jährigen Mann am Montag um kurz nach 7.30 Uhr, da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Eine Frau alarmierte die Polizei, nachdem der Mann in einer Wohnung in der Straße "Buchenwasen" zunächst randalierte, daraufhin die Frau mit einem Kehrwisch auf den Kopf geschlagen und ihr mit dem Tode gedroht hat. Beim Eintreffen einer Polizeistreife stellten die Beamten diverse zerstörte Gegenstände fest, sowie den Mann, der sehr aufgebracht und aggressiv war. Da eine Eigengefährdung und eine Gefährdung der Frau nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Im Anschluss brachten diese den 56-Jährigen in eine Fachklinik. Nun muss er mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung rechnen.

Pfullendorf

Aufgebrochener Parkscheinautomat - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein Parkscheinautomat auf einem Parkplatz in der Straße "Am Litzelbacher Weg" aufgebrochen. Der Täter öffnete den Automaten gewaltsam und versuchte den darin befindlichen Geldbehälter zu entwenden, was ihm aber nicht gelang. Der Sachschaden am Parkscheinautomat wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Ob es einen Tatzusammenhang zu dem versuchten Einbruch in die Spielothek in derselben Nacht gibt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5308109), ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Pfullendorf. Personen, die insbesondere zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens im Bereich des Parkplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell