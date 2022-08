Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radler von Traktor erfasst

Schwere Beinverletzungen sind die Folge für einen Radfahrer, der am Montag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ravensburg und Schmalegg von einem Traktor erfasst worden ist. Der 69 Jahre alte Radler war auf dem Radweg neben der Straße unterwegs und war von der 16 Jahre alten Lenkerin der landwirtschaftlichen Maschine übersehen worden, die von der Kreisstraße nach rechts in Richtung Bernhofen abbog. Der Radler wurde nach dem Unfall von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Auseinandersetzung auf Parkplatz

Zwei Verletzte und zwei beschädigte Autos sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen auf einem Parkplatz in der Gartenstraße am Montagabend. Kurz nach 23 Uhr griff ein 15-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen einen 14-Jährigen an und verletzte ihn durch Schläge im Gesicht. Auch ein 19-Jähriger, der dazwischen ging, wurde von dem 15-Jährigen durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Im Zuge der Angriffe wurden zwei auf dem Parkplatz abgestellte Autos leicht beschädigt. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, klärt das Polizeirevier Ravensburg. Zeugen des Vorfalls können sich unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Ravensburg

Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer - Polizei sucht Zeugen

Schwere Kopfverletzungen hat sich eine Radfahrerin zugezogen, die am Montag kurz nach 16 Uhr in der Gartenstraße auf Höhe der Einmündung Kuppelnaustraße gestürzt ist. Die Frau war mit ihrem Rad in Richtung Innenstadt unterwegs, als die 51-Jährige aus bislang ungeklärte Weise stürzte und mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante prallte. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und kann sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern. Personen, die den Sturz gesehen haben, werden nun von der Polizei gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Horgenzell

Motorradfahrerin überschlägt sich

Mehrfach überschlagen hat sich eine Motorradfahrerin, die am Montag kurz nach 19 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Danketsweiler und Hasenweiler von der Straße abgekommen ist. Während der Fahrt in Richtung Hasenweiler kam sie in einer Kurve nach rechts aufs Bankett und steuerte in einen angrenzenden Graben, wo sie sich mit ihrer Maschine überschlug. Sie prallte während des Sturzes gegen ein Verkehrsschild und wurde durch den Sturz schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. An der Maschine der 21-Jährigen entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Grünkraut

Mann landet in Polizeigewahrsam

In einer polizeilichen Arrestzelle ist ein 50-Jähriger am frühen Dienstag gelandet, nachdem er in einem Wohnhaus in Gullen aufgefallen war. Der Mann hielt sich im Flur des Hauses auf und hämmerte an die Wohnungstüren, weshalb Anwohner die Polizei riefen. Die Beamten fanden den deutlich alkoholisierten 50-Jährigen mit einem verbotenen Einhandmesser und einer Bierflasche in der Hand vor. Auf Aufforderung der Beamten legte er die Gegenstände ab, äußerte aber Drohungen. Die Polizisten erklärten ihm daraufhin den Gewahrsam. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei hat der 50-Jährige mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu rechnen.

Aichstetten

Autofahrer unter Drogen

Eine Polizeistreife am Montag gegen 23.45 Uhr einen mit zwei Männern besetzten Pkw auf dem Euro Rastplatz entlang der A 96 kontrolliert, von denen noch einer einen Joint in der Hand hielt. Die beiden Männer fielen auf dem Parkplatz durch den starken Marihuana-Geruch aus ihrem Wagen auf. Während der 47 Jahre alte Beifahrer den Joint bei der Kontrolle noch in der Hand hatte, konnten die Beamten auch beim Fahrer durch einen entsprechenden Test eine Beeinflussung durch Kokain und Marihuana nachweisen. Der 42-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem musste er einen dreistelligen Bargeldbetrag zur Sicherung des Strafverfahrens zahlen. Auch auf den Beifahrer kommt wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein Verfahren zu.

Wangen

Motorradfahrer bei missglücktem Überholmanöver gestürzt

Schaden von rund 9.000 Euro und Verletzungen sind die Folgen eines Motorradunfalles, zu dem es am Sonntag kurz nach 18 auf einer Kreisstraße bei Untermooweiler gekommen ist. Ein 18 Jahre alter Zweiradlenker prallte, von Schwarzenbach kommend, in einer Kurve am Ortseingang gegen ein Geländer. Mutmaßlich war der 18-Jährige zu schnell unterwegs. Nach der Kollision schlingerte er auf seiner Maschine weiter und prallte letztlich gegen einen geparkten VW Transporter. An seiner Maschine entstand durch die Kollisionen Totalschaden. Der Heranwachsende erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Argenbühl

Motorradfahrerin verunfallt

Mit Verletzungen musste eine Motorradfahrerin am Montag gegen 17 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie auf der Kreisstraße zwischen Albris und Matzen verunglückt ist. Die 32-Jährige kam in einer leichten Kurve nach rechts aufs Bankett und steuerte in eine Wiese, wo sie letztlich stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An der Maschine entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Baindt

Verkehrsunfall

Beim Einfahren von der Friesenhäusler Straße in die Thomas-Dachser-Straße hat am Montagabend gegen 19 Uhr ein 78 Jahre alter Renault-Lenker einen bevorrechtigten VW übersehen. Während sich der 78-jährige Unfallverursacher bei der Kollision im Einmündungsbereich leicht verletzt, blieb die 64-jährige VW-Fahrerin glücklicherweise unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro, der Renault musste abgeschleppt werden.

Aulendorf

Unbekannte randalieren auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Schützenhausstraße haben zwischen Freitag und Montag Unbekannte randaliert. Die Personen verschafften sich Zugang zum Gelände, durchwühlten einen Baucontainer und sprühten mit PU-Schaum umher. Zudem nahmen die Täter einen Baukran in Betrieb und hoben mit diesem eine sogenannte Planhütte aus Blech nach oben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise aufmerksamer Zeugen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Bad Waldsee

Unbekannter will Opferstock aufzubrechen

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen versucht, einen Opferstock in der Kirche St. Peter in der Straße "Klosterhof" aufzubrechen. Sein Versuch misslang zwar, der Täter hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise auf den Unbekannten.

Bergatreute

Verkehrsunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 6.45 Uhr zwischen Gwigg und Gambach ereignet hat. Auf Höhe der Keltenstraße übersah der 28-jährige Fahrer eines Skoda die von rechts kommende und bevorrechtigte Fahrerin eines VW und prallte mit dieser zusammen. Der Unfallverursacher wurde durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen, die 50 Jahre alte VW-Fahrerin vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

